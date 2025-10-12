Видео
Главная Новости дня Президент Египта и Трамп проведут саммит мира по Газе

Президент Египта и Трамп проведут саммит мира по Газе

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 05:30
Президент Египта вместе с Трампом проведут саммит мира 13 октября по Газе
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В понедельник, 13 октября, в Шарм-эль-Шейхе (Египет) состоится международный саммит под названием "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе". Он будет посвящен прекращению войны в Секторе Газа. 

Об этом говорится в публикации канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Читайте также:

Что известно о предстоящем саммите

В канцелярии анонсировали, что саммит пройдет пол сопредседательством президента Египта и американского главы государства Дональда Трампа. Также участие примут лидеры более 20 стран.

Цель саммита заключается в прекращении войны в Секторе Газа, активизации усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также начале нового этапа региональной безопасности и стабильности.

"Этот саммит проводится в свете видения президента США Трампа по достижению мира в регионе и его неустанных усилий по прекращению конфликтов во всем мире", — добавили в канцлер президента Египта.

Напомним, на днях Трамп анонсировал, что в эти выходные и отправится в Египет, где будет подписана сделка про мир в Секторе Газа. После этого, по словам Трампа, город Газа будет полностью перестроен.

Также отметим, что в пятницу 10 октября, в 12:00, между Израилем и ХАМАС уступило соглашение о прекращении огня. Теперь стороны готовятся к возвращению заложников.

США Израиль Сектор Газа Дональд Трамп Египет перемирие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
