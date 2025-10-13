Депутаты устроили провокацию во время выступления Трампа в Кнессете

Трамп в Кнессете. Фото: Getty Images

Во время выступления Дональда Трампа в Кнессете двое израильских парламентариев сорвали речь, подняв плакаты с надписью "геноцид". Инцидент произошел в момент, когда президент США выступал перед депутатами, которые встретили его овациями.

Об этом сообщило медиа Clash Report в понедельник, 13 октября.

Реклама

Читайте также:

Провокация в парламенте Израиля

Дональд Трамп стал четвертым президентом США, который выступил в парламенте Израиля, после Джимми Картера, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Его речь в начале встречи сопровождали громкие аплодисменты и поддержка депутатов. Однако через несколько минут двое левых членов Кнессета подняли плакаты с надписью "геноцид" и пытались прервать выступление.

"Это было очень эффективно", — иронично прокомментировал Трамп.

После инцидента обоих депутатов немедленно вывели из зала заседаний, а спикер парламента извинился перед Дональдом Трампом. Президент США отреагировал спокойно и продолжил выступление без задержки.

Напомним, сегодня американский президент находится с официальным визитом в Израиле. Приезд Трампа происходит на фоне освобождения израильских заложников в рамках его плана урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС.

Ранее мы также информировали, что во время этого визита Дональд Трамп объявил об официальном завершении войны в Секторе Газа, подчеркнув, что ХАМАС будет придерживаться договоренностей по разоружению.