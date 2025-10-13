Завершение войны в Секторе Газа — Трамп сделал заявление в Израиле

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль заявил, что война в Секторе Газа официально завершена. По его словам, ХАМАС будет придерживаться плана разоружения.

Об этом Дональд Трамп сообщил в парламенте Израиля 13 октября.

Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль, где его встретил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Сначала американский президент должен был выступить перед Кнессетом, а затем лететь в Египет на саммит по урегулированию в Секторе Газа.

Находясь в парламенте Израиля, Трамп заявил, что война в Секторе Газа уже официально завершилась. Он написал это в книге отзывов в Кнессете.

"Это большая честь для меня — большой и прекрасный день. Новое начало", — подчеркнул американский лидер.

В то же время некоторые люди в зале Кнессета носят красные кепки в стиле, популяризованном президентом США, с надписью "Трамп — президент мира".

Люди в кепках с надписью "Трамп — президент мира". Фото: Pool via REUTERS

Отметим, ХАМАС передал Красному Кресту последних 13 живых заложников. Тела еще 28 заложников остаются в руках группировки, большинство из них планируют передать Израилю позже сегодня.

В обмен Израиль должен освободить почти две тысячи палестинских задержанных и осужденных заключенных.

Напомним, сегодня ЦАХАЛ сообщил о возвращении первых семерых израильских заложников. Вскоре они прибудут в Израиль, где их встретят тысячи людей, собравшихся на площади в Тель-Авиве.

Также мы писали, что Израиль и ХАМАС не будут участвовать в саммите мира по Газе в Египте. На мероприятие приглашены более 20 стран.