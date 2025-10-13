Завершение войны в Секторе Газа — Трамп сделал заявление в Израиле

Война в Газе официально закончена — заявление Трампа в Израиле
Президент США Дональд Трамп во время визита в Израиль заявил, что война в Секторе Газа официально завершена. По его словам, ХАМАС будет придерживаться плана разоружения.
Об этом Дональд Трамп сообщил в парламенте Израиля 13 октября.
Война между Израилем и ХАМАС
Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль, где его встретил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Сначала американский президент должен был выступить перед Кнессетом, а затем лететь в Египет на саммит по урегулированию в Секторе Газа.
Находясь в парламенте Израиля, Трамп заявил, что война в Секторе Газа уже официально завершилась. Он написал это в книге отзывов в Кнессете.
"Это большая честь для меня — большой и прекрасный день. Новое начало", — подчеркнул американский лидер.
В то же время некоторые люди в зале Кнессета носят красные кепки в стиле, популяризованном президентом США, с надписью "Трамп — президент мира".
Отметим, ХАМАС передал Красному Кресту последних 13 живых заложников. Тела еще 28 заложников остаются в руках группировки, большинство из них планируют передать Израилю позже сегодня.
В обмен Израиль должен освободить почти две тысячи палестинских задержанных и осужденных заключенных.
Напомним, сегодня ЦАХАЛ сообщил о возвращении первых семерых израильских заложников. Вскоре они прибудут в Израиль, где их встретят тысячи людей, собравшихся на площади в Тель-Авиве.
Также мы писали, что Израиль и ХАМАС не будут участвовать в саммите мира по Газе в Египте. На мероприятие приглашены более 20 стран.
