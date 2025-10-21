Президент США пообіцяв перевершити Вашингтона і Лінкольна

Дональд Трамп. Фото: кадр із відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір перевершити своїх найвідоміших попередників — Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна. У своїй промові він згадав про досягнення своєї адміністрації та натякнув на подальші виклики, які очікують країну.

Про це президент США заявив у виступі під час обіду з членами Республіканської партії в Рожевому саду Білого дому.

Трамп порівняв себе з Вашингтоном і Лінкольном

Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп заявив, що прагне перевершити навіть найвеличніших президентів в історії США. Він підкреслив, що вважає свої досягнення у сфері зовнішньої політики та безпеки унікальними, особливо з огляду на запобігання масштабним війнам.

"Буде дуже важко перевершити Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, правда? Вони не розв'язали вісім воєн, а дев'ята на підході. Ми розв'язали вісім воєн, і дев'ята на підході. Вірте чи ні", — наголосив Трамп.

Президент Трамп приймав республіканців Сенату в Білому домі на обід у нещодавно відремонтованому Рожевому саду. Подія відбулася через день після того, як бригади з демонтажу розпочали процес знесення частини Східного крила, щоб розпочати будівництво запланованого Трампом бального залу.

Нагадаємо, що планування зустрічі між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті було призупинене, тож у найближчий час переговори не відбудуться.

Раніше ми також інформували, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп заявив про своє прагнення якнайшвидше завершити війну, наголосивши, що територіальні питання його не цікавлять.