Президент США пообіцяв перевершити Вашингтона і Лінкольна

Трамп заявив, що хоче перевершити Вашингтона і Лінкольна
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір перевершити своїх найвідоміших попередників — Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна. У своїй промові він згадав про досягнення своєї адміністрації та натякнув на подальші виклики, які очікують країну.
Про це президент США заявив у виступі під час обіду з членами Республіканської партії в Рожевому саду Білого дому.
Трамп порівняв себе з Вашингтоном і Лінкольном
Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп заявив, що прагне перевершити навіть найвеличніших президентів в історії США. Він підкреслив, що вважає свої досягнення у сфері зовнішньої політики та безпеки унікальними, особливо з огляду на запобігання масштабним війнам.
"Буде дуже важко перевершити Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, правда? Вони не розв'язали вісім воєн, а дев'ята на підході. Ми розв'язали вісім воєн, і дев'ята на підході. Вірте чи ні", — наголосив Трамп.
Президент Трамп приймав республіканців Сенату в Білому домі на обід у нещодавно відремонтованому Рожевому саду. Подія відбулася через день після того, як бригади з демонтажу розпочали процес знесення частини Східного крила, щоб розпочати будівництво запланованого Трампом бального залу.
Нагадаємо, що планування зустрічі між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті було призупинене, тож у найближчий час переговори не відбудуться.
Раніше ми також інформували, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп заявив про своє прагнення якнайшвидше завершити війну, наголосивши, що територіальні питання його не цікавлять.
Читайте Новини.LIVE!