Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив, що хоче перевершити Вашингтона і Лінкольна

Трамп заявив, що хоче перевершити Вашингтона і Лінкольна

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 20:17
Оновлено: 20:38
Президент США пообіцяв перевершити Вашингтона і Лінкольна
Дональд Трамп. Фото: кадр із відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір перевершити своїх найвідоміших попередників — Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна. У своїй промові він згадав про досягнення своєї адміністрації та натякнув на подальші виклики, які очікують країну.

Про це президент США заявив у виступі під час обіду з членами Республіканської партії в Рожевому саду Білого дому.

Реклама
Читайте також:

Трамп порівняв себе з Вашингтоном і Лінкольном

Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп заявив, що прагне перевершити навіть найвеличніших президентів в історії США. Він підкреслив, що вважає свої досягнення у сфері зовнішньої політики та безпеки унікальними, особливо з огляду на запобігання масштабним війнам. 

"Буде дуже важко перевершити Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, правда? Вони не розв'язали вісім воєн, а дев'ята на підході. Ми розв'язали вісім воєн, і дев'ята на підході. Вірте чи ні", — наголосив Трамп.

Президент Трамп приймав республіканців Сенату в Білому домі на обід у нещодавно відремонтованому Рожевому саду. Подія відбулася через день після того, як бригади з демонтажу розпочали процес знесення частини Східного крила, щоб розпочати будівництво запланованого Трампом бального залу. 

Нагадаємо, що планування зустрічі між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті було призупинене, тож у найближчий час переговори не відбудуться.

Раніше ми також інформували, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп заявив про своє прагнення якнайшвидше завершити війну, наголосивши, що територіальні питання його не цікавлять.

США Дональд Трамп Білий дім війна Вашингтон
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації