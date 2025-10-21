Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что хочет превзойти Вашингтона и Линкольна

Трамп заявил, что хочет превзойти Вашингтона и Линкольна

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 20:17
обновлено: 20:47
Президент США пообещал превзойти Вашингтона и Линкольна
Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен превзойти своих самых известных предшественников — Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. В своей речи он вспомнил о достижениях своей администрации и намекнул на дальнейшие вызовы, которые ожидают страну.

Об этом президент США заявил в выступлении во время обеда с членами Республиканской партии в Розовом саду Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Трамп сравнил себя с Вашингтоном и Линкольном

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп заявил, что стремится превзойти даже самых великих президентов в истории США. Он подчеркнул, что считает свои достижения в сфере внешней политики и безопасности уникальными, особенно учитывая предотвращение масштабных войн.

"Будет очень трудно превзойти Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, правда? Они не развязали восемь войн, а девятая на подходе. Мы развязали восемь войн, и девятая на подходе. Верьте или нет", — подчеркнул Трамп.

Президент Трамп принимал республиканцев Сената в Белом доме на обед в недавно отремонтированном Розовом саду. Событие произошло через день после того, как бригады по демонтажу начали процесс сноса части Восточного крыла, чтобы начать строительство запланированного Трампом бального зала.

Напомним, что планирование встречи между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште было приостановлено, поэтому в ближайшее время переговоры не состоятся.

Ранее мы также информировали, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп заявил о своем стремлении как можно быстрее завершить войну, подчеркнув, что территориальные вопросы его не интересуют.

США Дональд Трамп Белый дом Вашингтон
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации