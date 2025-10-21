Президент США пообещал превзойти Вашингтона и Линкольна

Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен превзойти своих самых известных предшественников — Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. В своей речи он вспомнил о достижениях своей администрации и намекнул на дальнейшие вызовы, которые ожидают страну.

Об этом президент США заявил в выступлении во время обеда с членами Республиканской партии в Розовом саду Белого дома.

Трамп сравнил себя с Вашингтоном и Линкольном

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп заявил, что стремится превзойти даже самых великих президентов в истории США. Он подчеркнул, что считает свои достижения в сфере внешней политики и безопасности уникальными, особенно учитывая предотвращение масштабных войн.

"Будет очень трудно превзойти Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, правда? Они не развязали восемь войн, а девятая на подходе. Мы развязали восемь войн, и девятая на подходе. Верьте или нет", — подчеркнул Трамп.

Президент Трамп принимал республиканцев Сената в Белом доме на обед в недавно отремонтированном Розовом саду. Событие произошло через день после того, как бригады по демонтажу начали процесс сноса части Восточного крыла, чтобы начать строительство запланированного Трампом бального зала.

Напомним, что планирование встречи между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште было приостановлено, поэтому в ближайшее время переговоры не состоятся.

Ранее мы также информировали, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп заявил о своем стремлении как можно быстрее завершить войну, подчеркнув, что территориальные вопросы его не интересуют.