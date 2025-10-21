Планування зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті призупинено -- причина

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: росЗМІ

Планування зустрічі лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті призупинилося. Найближчим часом переговорів не відбудеться.

Про це повідомляють журналіст NBC News Гаррет Хааке та журналіст Axios Барак Равід у соцмережі X у вівторок, 21 жовтня.

Зустріч Путіна та Трампа

"Планування саміту Трампа і Путіна в Будапешті наразі "призупинено", — заявив Хааке.

За його словами, розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим була "продуктивною". Водночас Трамп вважає, що наразі обидві сторони ще не готові до переговорів.

Допис журналіста NBC News. Фото: скриншот

А Равід із посиланням на посадовця Білого дому повідомив, що Трамп не планує зустрічатися з Путіним найближчим часом. Крім того, не очікується переговорів між Рубіо і Лавровим.

"Рубіо та Лавров провели продуктивну розмову. Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем та міністром закордонних справ не є необхідною", — цитує журналіст слова посадовця Білого дому.

Допис Равіда. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський пояснив, чому Будапешт він не вважає відповідним місцем для переговорів.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що країна забезпечить Путіну вʼїзд до Будапешта для переговорів із Трампом.