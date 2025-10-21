Планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановлено — причина

Организация встречи Путина и Трампа приостановилась, — СМИ
Планирование встречи лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоры не состоятся.
Об этом сообщают журналист NBC News Гаррет Хааке и журналист Axios Барак Равид в соцсети X во вторник, 21 октября.
Встреча Путина и Трампа
"Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште пока "приостановлено", — заявил Хааке.
По его словам, разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым был "продуктивным". В то же время Трамп считает, что пока обе стороны еще не готовы к переговорам.
А Равид со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. Кроме того, не ожидаются переговоры между Рубио и Лавровым.
"Рубио и Лавров провели продуктивный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не является необходимой", — цитирует журналист слова чиновника Белого дома.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему Будапешт он не считает подходящим местом для переговоров.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна обеспечит Путину въезд в Будапешт для переговоров с Трампом.
