Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Организация встречи Путина и Трампа приостановилась, — СМИ

Организация встречи Путина и Трампа приостановилась, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 19:29
обновлено: 19:48
Планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановлено — причина
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: росСМИ

Планирование встречи лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоры не состоятся.

Об этом сообщают журналист NBC News Гаррет Хааке и журналист Axios Барак Равид в соцсети X во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Встреча Путина и Трампа

"Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште пока "приостановлено", — заявил Хааке.

По его словам, разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым был "продуктивным". В то же время Трамп считает, что пока обе стороны еще не готовы к переговорам.

null
Пост журналиста NBC News. Фото: скриншот

А Равид со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. Кроме того, не ожидаются переговоры между Рубио и Лавровым.

"Рубио и Лавров провели продуктивный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не является необходимой", — цитирует журналист слова чиновника Белого дома.

null
Пост Равида. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему Будапешт он не считает подходящим местом для переговоров.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна обеспечит Путину въезд в Будапешт для переговоров с Трампом.

США владимир путин Дональд Трамп Венгрия Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации