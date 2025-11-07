Видео
Новости дня

Армия
Трамп увидел конец войны в Украине — сделал заявление и о нефти

Дата публикации 7 ноября 2025 06:55
обновлено: 09:14
Трамп на встрече с лидерами Азии заявил о прогрессе в прекращении войны в Украине — что именно сказал
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Азии. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" в вопросе завершения войны между Россией и Украиной и выразил надежду на скорое прекращение боевых действий. Американский президент сегодня встречается с лидерами Центральной Азии.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Donald Trump українською.

Прогресс, нефть РФ и "Президент мира"

Кроме президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Трамп встретил в Белом доме глав Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, стремясь усилить влияние США в регионе, где долгое время доминировала Россия, а Китай проявляет растущий интерес.

На встрече с лидерами этих государств Трамп прокомментировал усилия своей администрации по прекращению войны в Украине. Хотя он признал, что достичь цели пока не удалось, он все же выразил оптимизм относительно продвижения переговоров.

"Мы стремимся закончить еще одну войну, если это возможно — между Россией и Украиной. Пока что нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись", — сказал Трамп.

Он также добавил, что экспорт российской нефти "существенно снизился2, и выразил надежду, что стороны конфликта вскоре остановятся, учитывая большие человеческие потери.

"Гибнет так много людей... Надеемся, они поумнеют и остановят это", — отметил президент США.

Со своей стороны, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев публично поблагодарил Дональда Трампа за его усилия на международной арене и подчеркнул его уникальную роль в урегулировании конфликтов.

"В Узбекистане мы называем вас "президентом мира". Вы сделали очень много. Вам удалось остановить восемь войн. И я убежден, что войну между Россией и Украиной можете остановить только вы, и мы на это очень надеемся", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось о заявлении Трампа, в котором он сообщил о личной просьбе диктатора Путина "урегулировать" войну в Украине.

Также мы сообщали, что Трамп стал мишенью для шуток и критики во время инцидента в Белом доме. Лидер США попал на фото в странном виде, когда топ-менеджер фармацевтического гиганта потерял сознание во время встречи с ним.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
