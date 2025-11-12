Видео
Видео

Сибига встретился с Рубио на G7 — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:28
обновлено: 23:52
Сибига и Рубио обсудили мирные усилия и санкции против России
Андрей Сибига и Марко Рубио. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио. Это произошло во время заседания Большой семерки в Канаде.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х в среду, 12 ноября.

Сибіга зустрівся з Рубіо на G7 — про що говорили - фото 1
Пост Сибиги. Фото: скриншот

США подтвердили поддержку Украины

В ходе переговоров глава украинского МИД подчеркнул, что Украина высоко ценит мирные усилия Президента США Дональда Трампа и эффективность энергетических санкций против России.

"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", — отметил Сибига.

Министр также ознакомил американского коллегу с актуальной ситуацией на фронте, мирными инициативами и ключевыми приоритетами Украины в укреплении обороны и энергетической устойчивости.

В ответ Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побудить Россию к дипломатическим шагам и непосредственному диалогу с Украиной для достижения длительного мира.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заверил, что война в Украине не имеет риска перерасти в глобальную войну.

Недавно американский лидер заявил о достижении "значительного прогресса" по окончанию полномасштабной войны России против Украины.

США Андрей Сибига война в Украине Марко Рубио
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
