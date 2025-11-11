Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ситуация вокруг Украины не угрожает мировой войной — Трамп

Ситуация вокруг Украины не угрожает мировой войной — Трамп

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 14:52
обновлено: 15:01
Трамп заявил, что ситуация в Украине не угрожает мировой войной
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабная война в Украине не перерастет в мировую войну. Он также повторил тезис, что войны не было бы, если бы он раньше находился у власти.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с представителями СМИ.

Реклама
Читайте также:

Трамп о войне в Украине и угрозах для мира

Президент США Дональд Трамп заверил, что полномасштабная война в Украине не перерастет в глобальный конфликт. В то же время он повторил свой тезис, что войны не было бы, если бы он раньше находился у власти.

"Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к Третьей мировой. Этого не произойдет.

То есть, если бы у нас был плохой президент, мы могли бы жить в мире, охваченном огнем, где войны легко могли бы прийти к нам. У нас был ужасный президент, и в итоге мы получили Россию, Украину и другие катастрофы. Не забывайте, я остановил восемь войн, и будет остановлена девятая. Думаю, я закончу еще одну, но я уже остановил восемь войн", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он в очередной раз повторил утверждение о значительных финансовых потерях США из-за поддержки Украины. Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты потратили "350 миллиардов долларов" и больше не продолжают финансирование.

"Посмотрите, какой ущерб Россия и Украина нанесли нам как стране. Ведь мы потратили 350 миллиардов. Мы больше не тратим деньги", — резюмировал Трамп.

Напомним, что недавно Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" по окончанию полномасштабной войны России против Украины.

Ранее Трамп спрогнозировал, когда может завершиться война в Украине.

США Дональд Трамп конфликт война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации