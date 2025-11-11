Трамп заявил, что ситуация в Украине не угрожает мировой войной

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабная война в Украине не перерастет в мировую войну. Он также повторил тезис, что войны не было бы, если бы он раньше находился у власти.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с представителями СМИ.

Президент США Дональд Трамп заверил, что полномасштабная война в Украине не перерастет в глобальный конфликт. В то же время он повторил свой тезис, что войны не было бы, если бы он раньше находился у власти.

"Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к Третьей мировой. Этого не произойдет.

То есть, если бы у нас был плохой президент, мы могли бы жить в мире, охваченном огнем, где войны легко могли бы прийти к нам. У нас был ужасный президент, и в итоге мы получили Россию, Украину и другие катастрофы. Не забывайте, я остановил восемь войн, и будет остановлена девятая. Думаю, я закончу еще одну, но я уже остановил восемь войн", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он в очередной раз повторил утверждение о значительных финансовых потерях США из-за поддержки Украины. Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты потратили "350 миллиардов долларов" и больше не продолжают финансирование.

"Посмотрите, какой ущерб Россия и Украина нанесли нам как стране. Ведь мы потратили 350 миллиардов. Мы больше не тратим деньги", — резюмировал Трамп.

