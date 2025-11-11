Трамп заявив, що ситуація в Україні не загрожує світовою війною

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабна війна в Україні не переросте у світову війну. Він також повторив тезу, що війни не було б, якби він раніше перебував при владі.

Про це очільник Білого дому сказав під час спілкування із представниками ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Трамп про війну в Україні та загрози для світу

Президент США Дональд Трамп запевнив, що повномасштабна війна в Україні не переросте у глобальний конфлікт. Водночас він повторив свою тезу, що війни не було б, якби він раніше перебував при владі.

"Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться.

Тобто, якби у нас був поганий президент, ми могли б жити у світі, охопленому вогнем, де війни легко могли б прийти до нас. У нас був жахливий президент, і в підсумку ми отримали Росію, Україну та інші катастрофи. Не забувайте, я зупинив вісім воєн, і буде зупинена дев'ята. Думаю, я закінчу ще одну, але я вже зупинив вісім воєн", — наголосив Трамп.

Крім того, він вкотре повторив твердження про значні фінансові втрати США через підтримку України. Очільник Білого дому зазначив, що Сполучені Штати витратили "350 мільярдів доларів" і більше не продовжують фінансування.

"Подивіться, яких збитків Росія й Україна завдали нам як країні. Адже ми витратили 350 мільярдів. Ми більше не витрачаємо гроші", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше Трамп спрогнозував, коли може завершитися війна в Україні.