США хотят, чтобы санкции против РФ реально работали, — Рубио

Дата публикации 13 ноября 2025 03:14
обновлено: 03:14
Рубио заявил, что США заинтересованы, чтобы санкции против РФ работали
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США не вводят антироссийские санкции только для того, чтобы заявить о них. Наоборот, Вашингтон работает над тем, чтобы они реально работали. 

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает "Укринформ".

Что сказал Рубио о санкциях против РФ

"Мы не вводим санкции для того, чтобы их не выполнять. Мы заинтересованы в том, чтобы они были реализованы", — пояснил госсекретарь.

Также он напомнил, что недавно США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ.

"Конечно, эти меры должны заработать, и понадобится некоторое время, чтобы это начало ощущаться", — добавил он.

Кроме того, Рубио ответил на вопрос, планирует ли Вашингтон расширять ограничения против теневого флота Москвы. По его словам, это "механизм принуждения", который и обеспечивает работу санкций. В то же время он отметил, что Европа может сделать больше с этой целью.

Напомним, что эти заявления Рубио сделал после встречи с министрами G7. В частности, в общение с журналистами он рассказал, что США и Украина ведут переговоры по обеспечению Киева оборонительным оружием и оборудованием для восстановления энергетики.

Также мы писали, что во время заседания G7 с Рубио встретился глава МИД Украины Андрей Сибига. Во время встречи украинский дипломат ознакомил госсекретаря с актуальной ситуацией на фронте, мирными инициативами и ключевыми приоритетами Украины в укреплении обороны и энергетической устойчивости.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
