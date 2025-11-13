Рубио заявил, что США и Украина ведут переговоры об оружии и энергооборудовании

Видео
Главная Новости дня США и Украина обсуждают оружие и энергооборудование, — Рубио

США и Украина обсуждают оружие и энергооборудование, — Рубио

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 02:29
обновлено: 02:29
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Соединенные Штаты Америки продолжают вести переговоры с Украиной по обеспечению Киева оборонительным оружием. Также ведется обсуждение об оборудовании для восстановления энергетики, которую атакует РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает "Укринформ".

Читайте также:

Что сказал Рубио о переговорах с Украиной

"Мы имели разговоры с украинцами о том, что им нужно, и я знаю, что это до сих пор продолжается", — сказал Рубио журналистам по результатам глав МИД G7 в Канаде.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что важно помочь Украине пережить зимний период, поскольку стратегическая цель РФ заключается в уничтожении украинской энергетической мощности именно этой зимой. По словам Рубио, таким образом Москва стремится подорвать моральный дух украинцев и ослабить их стремление к борьбе.

"Вот почему мы ведем с ними (с украинской стороной. — Ред.) переговоры по оборонительному оружию, чтобы они могли защитить свою сеть. И я знаю, что мы постоянно ведем технические переговоры по конкретному (энергетическому. — Ред.) оборудованию, которое им нужно", — пояснил государственный секретарь США.

Также он высказался о позиции сторон относительно возможного завершения войны. Рубио подчеркнул, что Россия открыто заявляет о стремлении полностью захватить всю Донецкую область, тогда как украинская сторона "очевидно, на это не согласится". Из-за этого российские войска продолжают наносить дальнобойные удары по территории Украины, пытаясь ослабить состояние энергосистемы.

Напомним, что во время заседания G7 в Канаде, 12 ноября, с Рубио встретился глава МИД Украины Андрей Сибига. Во время встречи украинский дипломат ознакомил американского коллегу с актуальной ситуацией на фронте, мирными инициативами и ключевыми приоритетами Украины в укреплении обороны и энергетической устойчивости.

Также мы писали, что неделей ранее, министры энергетики G7 сообщили, что их страны помогут Украине отбывать энергосеть.

США оружие переговоры Украина энергетика Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
