Страны G7 помогут Украине отстроить энергосеть — что известно

Дата публикации 1 ноября 2025 13:25
обновлено: 13:26
Страны G7 поддержат восстановление энергосистемы Украины - детали
Ремонт энергосети. Фото иллюстративное: ДТЭК Украины/Telegram

Министры энергетики стран "Группы семи" приняли совместное заявление о поддержке Украины после масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. В документе говорится о предоставлении помощи для ремонта, восстановления и защиты энергосистемы от обстрелов, а также о долгосрочных инвестициях в ее модернизацию.

Об этом сообщается в Заявлении министров энергетики стран G7 по энергетической безопасности Украины.

Читайте также:

Страны G7 поддержат энергетическую безопасность Украины

Министры энергетики стран G7 подтвердили готовность координировать действия через совместную группу G7+ Украина и Фонд поддержки энергетики, который направлен на обеспечение стабильных поставок энергии. Также страны-участницы планируют помогать в защите стратегических объектов и укреплении ядерной безопасности.

"Мы, министры энергетики стран G7, осуждаем войну России против Украины и ее влияние на их энергетическую безопасность. Мы осуждаем прямые нападения России на энергетическую систему Украины, которые продолжают наносить разрушительные социальные, экологические и экономические последствия для украинского народа, серьезно влияя на наиболее уязвимые слои населения", — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что G7 продолжит поддержку Украины финансово, технически и политически, способствуя созданию более устойчивой и децентрализованной энергосистемы. Министры также договорились усилить сотрудничество с МАГАТЭ для безопасности украинских АЭС. Участники "Большой семерки" подтвердили готовность содействовать восстановлению энергетического сектора через кредитные линии, страхование рисков и привлечение частных инвестиций.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости. Мы разделяем нашу единую поддержку Украины и украинского народа, которые проявили мужество и стойкость перед лицом постоянных трудностей", — отметили министры G7.

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о подтверждении от МАГАТЭ повреждения подстанций, которые обеспечивают работу украинских АЭС после очередных российских ракетных ударов.

Ранее мы также информировали, что массированная комбинированная атака РФ 30 октября была направлена на то, чтобы атомные электростанции потеряли доступ к электросетям.

электроэнергия G7 сфера энергетики безопасность энергетика
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
