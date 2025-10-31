Россия пытается вывести из строя украинские атомные станции — МАГАТЭ

Энергоблок Хмельницкой АЭС. Фото: УНИАН

Российская массированная комбинированная атака по Украине 30 октября была направлена и по энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу атомных электростанций. Некоторые АЭС потеряли доступ к электросетям.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

По информации агентства, в результате утренних ударов РФ были повреждены объекты, обеспечивающие стабильное электропитание украинских атомных электростанций. В частности, команды МАГАТЭ, которые постоянно находятся на площадках Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС, сообщили о потере доступа к одной из внешних линий электропередач на каждой из станций.

Представители миссии МАГАТЭ на Ровенской атомной станции отметили, что оператор энергосистемы попросил временно снизить мощность двух из четырех энергоблоков, чтобы стабилизировать баланс в сети после массированных атак. В то же время команда агентства на Хмельницкой АЭС из-за угрозы обстрелов вынуждена была несколько часов находиться в укрытии отеля.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация в очередной раз подтверждает постоянную и реальную опасность для ядерной безопасности Украины. Он призвал стороны к максимальной военной сдержанности в районах расположения атомных объектов и к неукоснительному соблюдению семи ключевых принципов ядерной безопасности и защищенности.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют. Я снова призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защищенности", — сказал генеральный директор Гросси.

Напомним, вчера, 30 октября, компания Укрэнерго была вынуждена ввести экстренные отключения света по всей Украине из-за российской атаки на энергообъекты.

Кроме того, Россия направила дроны и ракеты на ТЭЦ от ДТЭК — в компании подтвердили серьезные повреждения.

Большинство дронов и ракет 30 октября были направлены на западные области Украины — появилась карта.