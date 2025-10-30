В Украине введены аварийные отключения электроэнергии после массированной атаки

В Украине вводят аварийные отключения света — какая ситуация
В Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, которая была осуществлена в ночь на 30 октября, введены аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Россия атаковала ряд энергообъектов Украины
Отмечается, что из-за очередной масштабной атаки российских войск энергосистема получила значительные повреждения. Восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.
В компании отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Граждан призвали следить за официальными сообщениями на страницах своих операторов системы распределения (облэнерго) в регионах.
В то же время украинцев, у кого сейчас есть свет, призвали потреблять электроэнергию максимально экономно, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть.
Напомним, Украина находилась под массированной российской атакой. Мощные взрывы раздавались в нескольких областях и регионах.
