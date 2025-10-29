Взрывы в Чернигове 29 октября — Россия атаковала критическую инфраструктуру

Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: slovoidilo.ua

В Чернигове гремели взрывы вечером в среду, 29 октября. Город под атакой ударных беспилотников, которые запустила Россия. В области и ряде других объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Чернигове 29 октября

"В Чернигове был слышен взрыв, передают наши корреспонденты. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении дронов возле города", — отметили журналисты.

Впоследствии медиа обновило информацию, сообщив об обстреле Россией объекта критической инфраструктуры в центре города. Сейчас последствия уточняются.

Скриншот сообщения Суспільного в Telegram

Впоследствии глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский подтвердил, что Россия повредила объект критической инфраструктуры. Никто не пострадал.

Сообщение Дмитрия Брижинского в Telegram. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена в трех районах Черниговской области, а именно в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском. Также "краснеют" Сумская, Донецкая, Запорожская и части Сумской области, Херсонской и Днепропетровской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы раздавались и в Запорожье вечером 29 октября. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об атаке России на Биленьковскую громаду.

Также мы сообщали, что российские захватчики обстреляли центр Чернигова утром 29 октября.

Добавим, что россияне ударили по детской больнице в Херсоне утром 29 октября. На удар отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.