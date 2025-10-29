Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чернигов под атакой "шахедов" — раздаются взрывы

Чернигов под атакой "шахедов" — раздаются взрывы

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 22:10
обновлено: 22:42
Взрывы в Чернигове 29 октября — Россия атаковала критическую инфраструктуру
Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: slovoidilo.ua

В Чернигове гремели взрывы вечером в среду, 29 октября. Город под атакой ударных беспилотников, которые запустила Россия. В области и ряде других объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Чернигове 29 октября

"В Чернигове был слышен взрыв, передают наши корреспонденты. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении дронов возле города", — отметили журналисты.

Впоследствии медиа обновило информацию, сообщив об обстреле Россией объекта критической инфраструктуры в центре города. Сейчас последствия уточняются.

Чернигов под атакой "шахедов" — раздаются взрывы - фото 1
Скриншот сообщения Суспільного в Telegram

Впоследствии глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский подтвердил, что Россия повредила объект критической инфраструктуры. Никто не пострадал.

Чернигов под атакой "шахедов" — раздаются взрывы - фото 2
Сообщение Дмитрия Брижинского в Telegram. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена в трех районах Черниговской области, а именно в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском. Также "краснеют" Сумская, Донецкая, Запорожская и части Сумской области, Херсонской и Днепропетровской.

Атака на Чернігів 29 жовтня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы раздавались и в Запорожье вечером 29 октября. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об атаке России на Биленьковскую громаду.

Также мы сообщали, что российские захватчики обстреляли центр Чернигова утром 29 октября.

Добавим, что россияне ударили по детской больнице в Херсоне утром 29 октября. На удар отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

взрыв Чернигов обстрелы критическая инфраструктура Россия беспилотники
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации