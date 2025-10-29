Россия атаковала Черниговскую область дронами — в ОВА рассказали детали

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

Утром 29 октября в Чернигове произошел взрыв — по предварительной информации, это следствие попадания вражеского беспилотника в центральной части города. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Реклама

Читайте также:

Ситуация с безопасностью на Черниговщине

Глава области уточнил, что ситуация на Черниговщине остается напряженной: только за минувшие сутки российские войска 54 раза обстреляли территорию региона. Зафиксировано 99 взрывов в 24 населенных пунктах области.

Последствия атаки по дому. Фото: ГСЧС Черниговщины

Больше всего от атак пострадали Корюковский и Новгород-Северский районы. В Корюковском районе в результате удара дрона по транспортной инфраструктуре возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В другом населенном пункте того же района обломками был поврежден жилой дом — взрывная волна выбила окна и разрушила часть кровли.

Последствия взрыва. Фото: ГСЧС Черниговщины

В Новгород-Северском районе беспилотник попал по энергетическому объекту, а в самом райцентре из-за удара еще одного дрона поврежден дом, где также вспыхнул пожар. Огонь быстро потушили подразделения ГСЧС.

Напомним, также в Хмельницкой ОГА сообщили о последствиях взрыва в многоэтажке, произошедшего вчера, 28 октября. Под завалами найдены погибшие.

Также в Запорожской области представители движения сопротивления сорвали логистику российских войск под Токмаком — перевернулся поезд с боеприпасами.