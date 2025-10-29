Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Взрыв в Чернигове — в ОВА сообщили о последствиях атаки

Взрыв в Чернигове — в ОВА сообщили о последствиях атаки

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 10:11
обновлено: 10:24
Россия атаковала Черниговскую область дронами — в ОВА рассказали детали
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

Утром 29 октября в Чернигове произошел взрыв — по предварительной информации, это следствие попадания вражеского беспилотника в центральной части города. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Реклама
Читайте также:

Ситуация с безопасностью на Черниговщине

Глава области уточнил, что ситуация на Черниговщине остается напряженной: только за минувшие сутки российские войска 54 раза обстреляли территорию региона. Зафиксировано 99 взрывов в 24 населенных пунктах области.

Чернігівська область
Последствия атаки по дому. Фото: ГСЧС Черниговщины

Больше всего от атак пострадали Корюковский и Новгород-Северский районы. В Корюковском районе в результате удара дрона по транспортной инфраструктуре возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В другом населенном пункте того же района обломками был поврежден жилой дом — взрывная волна выбила окна и разрушила часть кровли.

Чернігівська область обстріл
Последствия взрыва. Фото: ГСЧС Черниговщины

В Новгород-Северском районе беспилотник попал по энергетическому объекту, а в самом райцентре из-за удара еще одного дрона поврежден дом, где также вспыхнул пожар. Огонь быстро потушили подразделения ГСЧС.

Напомним, также в Хмельницкой ОГА сообщили о последствиях взрыва в многоэтажке, произошедшего вчера, 28 октября. Под завалами найдены погибшие.

Также в Запорожской области представители движения сопротивления сорвали логистику российских войск под Токмаком — перевернулся поезд с боеприпасами.

война взрыв Чернигов Черниговская ОГА обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации