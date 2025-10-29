Россия атаковала Черниговскую область дронами — в ОВА рассказали детали

Взрыв в Чернигове — в ОВА сообщили о последствиях атаки
Утром 29 октября в Чернигове произошел взрыв — по предварительной информации, это следствие попадания вражеского беспилотника в центральной части города. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданских нет.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Ситуация с безопасностью на Черниговщине
Глава области уточнил, что ситуация на Черниговщине остается напряженной: только за минувшие сутки российские войска 54 раза обстреляли территорию региона. Зафиксировано 99 взрывов в 24 населенных пунктах области.
Больше всего от атак пострадали Корюковский и Новгород-Северский районы. В Корюковском районе в результате удара дрона по транспортной инфраструктуре возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В другом населенном пункте того же района обломками был поврежден жилой дом — взрывная волна выбила окна и разрушила часть кровли.
В Новгород-Северском районе беспилотник попал по энергетическому объекту, а в самом райцентре из-за удара еще одного дрона поврежден дом, где также вспыхнул пожар. Огонь быстро потушили подразделения ГСЧС.
Напомним, также в Хмельницкой ОГА сообщили о последствиях взрыва в многоэтажке, произошедшего вчера, 28 октября. Под завалами найдены погибшие.
Также в Запорожской области представители движения сопротивления сорвали логистику российских войск под Токмаком — перевернулся поезд с боеприпасами.
Читайте Новини.LIVE!