Диверсия под Токмаком — взорваны пути и уничтожен военный поезд РФ

Поврежденный поезд и вагоны под Токмаком. Фото: соцсети

Украинская разведка сообщила об очередной успешной диверсионной операции против военной логистики российских оккупантов. Утром 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, представители движения сопротивления взорвали железнодорожные пути, в результате чего российский военный поезд с боеприпасами и техникой сошел с рельсов. Отмечается, что в составе было несколько вагонов с военным грузом, которые после подрыва перевернулись и сгорели.

Авария. Фото: @dosye_shpiona

Перевернутые вагоны. Фото: @dosye_shpiona

Взрыв повредил около 70 метров железнодорожного полотна, что полностью парализовало движение на этом направлении. На месте аварии оказались разрушенными один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов.

Напомним, недавно источники в разведке сообщили, как в России значительно участились случаи пожаров и подрывов на железной дороге. Также недавно в России произошла авария на железной дороге между Псковом и Санкт-Петербургом.