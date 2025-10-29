Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Под Токмаком взорвали железную дорогу — поезд РФ пошел под откос

Под Токмаком взорвали железную дорогу — поезд РФ пошел под откос

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 09:36
обновлено: 09:59
Диверсия под Токмаком — взорваны пути и уничтожен военный поезд РФ
Поврежденный поезд и вагоны под Токмаком. Фото: соцсети

Украинская разведка сообщила об очередной успешной диверсионной операции против военной логистики российских оккупантов. Утром 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, представители движения сопротивления взорвали железнодорожные пути, в результате чего российский военный поезд с боеприпасами и техникой сошел с рельсов. Отмечается, что в составе было несколько вагонов с военным грузом, которые после подрыва перевернулись и сгорели.

Токмак залізниця
Авария. Фото: @dosye_shpiona
Поїзд
Перевернутые вагоны. Фото: @dosye_shpiona

Взрыв повредил около 70 метров железнодорожного полотна, что полностью парализовало движение на этом направлении. На месте аварии оказались разрушенными один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов.

Напомним, недавно источники в разведке сообщили, как в России значительно участились случаи пожаров и подрывов на железной дороге. Также недавно в России произошла авария на железной дороге между Псковом и Санкт-Петербургом.

российские войска авария поезда Запорожская область ГУР
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
