Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Під Токмаком підірвали залізницю — потяг окупантів пішов під укіс

Під Токмаком підірвали залізницю — потяг окупантів пішов під укіс

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 09:36
Оновлено: 09:59
Диверсія під Токмаком — підірвано колії і знищено військовий потяг РФ
Пошкоджений поїзд та вагони під Токмаком. Фото: соцмережі

Українська розвідка повідомила про чергову успішну диверсійну операцію проти військової логістики російських окупантів. Уранці 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУР. 

Реклама
Читайте також:

У Запорізькій області зійшов з рейок вантажний поїзд російських військ 

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, представники руху опору підірвали залізничні колії, внаслідок чого російський військовий потяг із боєприпасами та технікою зійшов із рейок. Зазначається, що у складі було кілька вагонів із військовим вантажем, які після підриву перекинулися та згоріли.

Токмак залізниця
Аварія. Фото: @dosye_shpiona
Поїзд
Перевернуті вагони. Фото: @dosye_shpiona

Вибух пошкодив близько 70 метрів залізничного полотна, що повністю паралізувало рух на цьому напрямку. На місці аварії опинилися зруйнованими один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів.

Нагадаємо, нещодавно джерела в розвідці повідомили, як в Росії значно почастішали випадки пожеж та підривів на залізниці. Також нещодавно в Росії сталась аварія на залізниці між Псковом та Санкт-Петербургом.

російські війська аварія поїзди Запорізька область ГУР
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації