Диверсія під Токмаком — підірвано колії і знищено військовий потяг РФ

Пошкоджений поїзд та вагони під Токмаком. Фото: соцмережі

Українська розвідка повідомила про чергову успішну диверсійну операцію проти військової логістики російських окупантів. Уранці 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Реклама

Читайте також:

У Запорізькій області зійшов з рейок вантажний поїзд російських військ

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, представники руху опору підірвали залізничні колії, внаслідок чого російський військовий потяг із боєприпасами та технікою зійшов із рейок. Зазначається, що у складі було кілька вагонів із військовим вантажем, які після підриву перекинулися та згоріли.

Аварія. Фото: @dosye_shpiona

Перевернуті вагони. Фото: @dosye_shpiona

Вибух пошкодив близько 70 метрів залізничного полотна, що повністю паралізувало рух на цьому напрямку. На місці аварії опинилися зруйнованими один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів.

Нагадаємо, нещодавно джерела в розвідці повідомили, як в Росії значно почастішали випадки пожеж та підривів на залізниці. Також нещодавно в Росії сталась аварія на залізниці між Псковом та Санкт-Петербургом.