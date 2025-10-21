Відео
Головна Новини дня У Росії підірвали залізницю між Псковом і Санкт-Петербургом — ГУР

У Росії підірвали залізницю між Псковом і Санкт-Петербургом — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 22:30
Оновлено: 22:30
Вибух зупинив рух потягів між Псковом і Петербургом — ГУР
Фірмовий російський потяг. Фото ілюстративне: hdpic.club

У ніч на 21 жовтня в Росії стався підрив залізничних колій на сполученні Псков–Санкт-Петербург, яке використовується для військової логістики. Вибух спричинив займання вантажного потягу та паралізував рух залізницею, що використовувалася для забезпечення армії РФ.

Про це повідомили джерела в ГУР для Новини.LIVE.

Читайте також:

Підрив на залізниці зупинив постачання військ РФ

У ніч проти 21 жовтня на одному з перегонів маршруту Псков–Санкт-Петербург стався вибух, унаслідок якого пошкоджено залізничне полотно та частину рухомого складу. За даними української розвідки, цей шлях активно використовувався російськими військовими для транспортування боєприпасів та техніки. Після інциденту на місце вирушили аварійні та силові служби держави-агресорки.

У Росії підірвали залізницю між Псковом і Санкт-Петербургом — ГУР - фото 1
Допис російської залізниці у Telegram. Фото: скриншот

Наслідки вибуху у вигляді зміни маршрутів потягів зафіксовано у російському Telegram каналі "СПБ-Головний", що повідомляє про рух пасажирських поїздів у Ленінградській і Псковській областях:

"Через технічні причини в розклад і маршрут руху низки пасажирських поїздів у Ленінградській та Псковській областях внесено зміни. Поїзди №812 "Ластівка" Псков — Санкт-Петербург і №811 "Ластівка" Санкт-Петербург — Псков прямують через станції Батєцк і Дно. У зв’язку з цим час у дорозі цих поїздів збільшиться".

За інформацією джерел, у районі вибуху тимчасово не працює мобільний інтернет, що традиційно свідчить про спробу приховати масштаби події. Вибух спричинив загоряння частини вантажного потягу, який перевозив військові вантажі. Експерти зазначають, що інцидент призведе до суттєвих затримок у постачанні ресурсів для окупаційної армії РФ.

Нагадаємо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищили два легкомоторні літаки, які ворог використовував для перехоплення українських дронів, забезпечивши подальші успішні удари безпілотників.

Раніше ми також інформували, що українські військові здійснили черговий удар по противнику на півдні, знищивши склад боєприпасів окупантів у районі Кінбурнської коси.

ГУР залізниця Росія Санкт-Петербург армія РФ ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
