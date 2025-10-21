Взрыв остановил движение поездов между Псковом и Петербургом - ГУР

Фирменный российский поезд. Фото иллюстративное: hdpic.club

В ночь на 21 октября в России произошел подрыв железнодорожных путей на сообщении Псков-Санкт-Петербург, которое используется для военной логистики. Взрыв вызвал возгорание грузового поезда и парализовал движение по железной дороге, которая использовалась для обеспечения армии РФ.

Об этом сообщили источники в ГУР для Новини.LIVE.

Подрыв на железной дороге остановил поставки войск РФ

В ночь на 21 октября на одном из перегонов маршрута Псков — Санкт-Петербург произошел взрыв, в результате которого повреждено железнодорожное полотно и часть подвижного состава. По данным украинской разведки, этот путь активно использовался российскими военными для транспортировки боеприпасов и техники. После инцидента на место отправились аварийные и силовые службы государства-агрессора.

Сообщение российской железной дороги в Telegram. Фото: скриншот

Последствия взрыва в виде изменения маршрутов поездов зафиксированы в российском Telegram канале "СПБ-Главный", который сообщает о движении пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях:

"По техническим причинам в расписание и маршрут движения ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях внесены изменения. Поезда №812 "Ласточка" Псков — Санкт-Петербург и №811 "Ласточка" Санкт-Петербург — Псков следуют через станции Батецк и Дно. В связи с этим время в пути этих поездов увеличится".

По информации источников, в районе взрыва временно не работает мобильный интернет, что традиционно свидетельствует о попытке скрыть масштабы происшествия. Взрыв вызвал возгорание части грузового поезда, который перевозил военные грузы. Эксперты отмечают, что инцидент приведет к существенным задержкам в поставках ресурсов для оккупационной армии РФ.

