Видео

В РФ взорвали железную дорогу между Псковом и Санкт-Петербургом

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 22:30
обновлено: 22:44
Взрыв остановил движение поездов между Псковом и Петербургом - ГУР
Фирменный российский поезд. Фото иллюстративное: hdpic.club

В ночь на 21 октября в России произошел подрыв железнодорожных путей на сообщении Псков-Санкт-Петербург, которое используется для военной логистики. Взрыв вызвал возгорание грузового поезда и парализовал движение по железной дороге, которая использовалась для обеспечения армии РФ.

Об этом сообщили источники в ГУР для Новини.LIVE.

Читайте также:

Подрыв на железной дороге остановил поставки войск РФ

В ночь на 21 октября на одном из перегонов маршрута Псков — Санкт-Петербург произошел взрыв, в результате которого повреждено железнодорожное полотно и часть подвижного состава. По данным украинской разведки, этот путь активно использовался российскими военными для транспортировки боеприпасов и техники. После инцидента на место отправились аварийные и силовые службы государства-агрессора.

У Росії підірвали залізницю між Псковом і Санкт-Петербургом — ГУР - фото 1
Сообщение российской железной дороги в Telegram. Фото: скриншот

Последствия взрыва в виде изменения маршрутов поездов зафиксированы в российском Telegram канале "СПБ-Главный", который сообщает о движении пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях:

"По техническим причинам в расписание и маршрут движения ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях внесены изменения. Поезда №812 "Ласточка" Псков — Санкт-Петербург и №811 "Ласточка" Санкт-Петербург — Псков следуют через станции Батецк и Дно. В связи с этим время в пути этих поездов увеличится".

По информации источников, в районе взрыва временно не работает мобильный интернет, что традиционно свидетельствует о попытке скрыть масштабы происшествия. Взрыв вызвал возгорание части грузового поезда, который перевозил военные грузы. Эксперты отмечают, что инцидент приведет к существенным задержкам в поставках ресурсов для оккупационной армии РФ.

Напомним, что спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ уничтожили два легкомоторных самолета, которые враг использовал для перехвата украинских дронов, обеспечив дальнейшие успешные удары беспилотников.

Ранее мы также информировали, что украинские военные совершили очередной удар по противнику на юге, уничтожив склад боеприпасов оккупантов в районе Кинбурнской косы.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
