Головна Новини дня Вибух у Чернігові — в ОВА повідомили про наслідки атаки

Вибух у Чернігові — в ОВА повідомили про наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:11
Оновлено: 10:24
Росія атакувала Чернігівщину дронами — в ОВА розповіли деталі
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС України

Вранці 29 жовтня в Чернігові стався вибух — за попередньою інформацією, це наслідок влучання ворожого безпілотника в центральній частині міста. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. 

Читайте також:

Безпекова ситуація на Чернігівщині

Очільник області уточнив, що ситуація на Чернігівщині залишається напруженою: лише за минулу добу російські війська 54 рази обстріляли територію регіону. Зафіксовано 99 вибухів у 24 населених пунктах області.

Чернігівська область
Наслідки атаки по будинку. Фото: ДСНС Чернігівщини

Найбільше від атак постраждали Корюківський та Новгород-Сіверський райони. У Корюківському районі внаслідок удару дрона по транспортній інфраструктурі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. В іншому населеному пункті того ж району уламками було пошкоджено житловий будинок — вибухова хвиля вибила вікна та зруйнувала частину покрівлі.

Чернігівська область обстріл
Наслідки вибуху. Фото: ДСНС Чернігівщини

У Новгород-Сіверському районі безпілотник влучив по енергетичному об’єкту, а в самому райцентрі через удар ще одного дрона пошкоджено будинок, де також спалахнула пожежа. Вогонь швидко загасили підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, також в Хмельницькій ОВА повідомили про наслідки вибуху в багатоповерхівці, що стався вчора, 28 жовтня. Під завалами знайдено загиблих.

Також у Запорізькій області представники руху опору зірвали логістику російських військ під Токмаком — перевернувся поїзд з боєприпасами.  

війна вибух Чернігів Чернігівська ОДА обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
