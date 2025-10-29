Росія атакувала Чернігівщину дронами — в ОВА розповіли деталі

Вибух у Чернігові — в ОВА повідомили про наслідки атаки
Вранці 29 жовтня в Чернігові стався вибух — за попередньою інформацією, це наслідок влучання ворожого безпілотника в центральній частині міста. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільних немає.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Безпекова ситуація на Чернігівщині
Очільник області уточнив, що ситуація на Чернігівщині залишається напруженою: лише за минулу добу російські війська 54 рази обстріляли територію регіону. Зафіксовано 99 вибухів у 24 населених пунктах області.
Найбільше від атак постраждали Корюківський та Новгород-Сіверський райони. У Корюківському районі внаслідок удару дрона по транспортній інфраструктурі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. В іншому населеному пункті того ж району уламками було пошкоджено житловий будинок — вибухова хвиля вибила вікна та зруйнувала частину покрівлі.
У Новгород-Сіверському районі безпілотник влучив по енергетичному об’єкту, а в самому райцентрі через удар ще одного дрона пошкоджено будинок, де також спалахнула пожежа. Вогонь швидко загасили підрозділи ДСНС.
