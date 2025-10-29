Відео
Головна Новини дня В Хмельницькому вибухнув будинок — в ОВА заявили про загиблих

В Хмельницькому вибухнув будинок — в ОВА заявили про загиблих

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 08:49
Оновлено: 08:48
Вибух у Хмельницькому 28 жовтня — під завалами виявили двох загиблих
Руїни будинку, де стався вибух. Фото: ДСНС України

У Хмельницькому тривають аварійно-рятувальні роботи на місці вибуху в житловому будинку на вулиці Тернопільській. На жаль, в ході розбору завалів, знайшли тіла двох загиблих, пошуки тривають.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. 

Читайте також:

У Хмельницькому під завалами будинку знайшли тіла загиблих

"Вночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих", — повідомив голова Хмельницької ОВА.

Вибух будинку Хмельницький
Пошуки загиблих. Фото: ДСНС Хмельниччини
Хмельницький
Розбір завалів. Фото: ДСНС Хмельниччини

Відтак о 02:24 рятувальники дістали тіло жінки 1973 року народження, а близько 05:12 — чоловіка 1983 року народження. Обидва тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії та можливі причини вибуху. На місці продовжують працювати служби ДСНС, поліція, медики й комунальні працівники. Місцева влада висловила співчуття родинам загиблих.

"До розбору завалів приєдналися додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА". Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно", — повідомив Тюрін. 

Нагадаємо, у вівторок, 28 жовтня, в Хмельницькому пролунав потужний вибух у житловому багатоквартирному будинку. Сила вибуху була такою, що завалилося три поверхи. 

Наразі точна причина вибуху будинку в Хмельницькому невідома. Розглядаються різні версії та причини. В ДСНС показали кадри з місця події.

смерть вибух Хмельницький будинок завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
