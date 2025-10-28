Відео
Україна
Головна Новини дня Вибух у будинку на Хмельниччині — в ОВА назвали наслідки

Вибух у будинку на Хмельниччині — в ОВА назвали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 21:52
Оновлено: 21:52
Вибух у будинку на Хмельниччині — в ОВА назвали наслідки
Наслідки вибуху на Хмельниччині. Фото: Сергій Тюрін

У вівторок, 28 жовтня, у Хмельницькому стався потужний вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого обвалилися три поверхи будинку. Попередньо встановлено, що вибух стався через витік газу.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін у Telegram.

Вибух у Хмельницькому

За словами голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, ліквідація наслідків трагедії перебуває на його особистому контролі. Він повідомив, що зруйновано дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджено. Постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція. До роботи залучені співробітники ДСНС, поліція, медики та психологи Червоного Хреста. Для постраждалих розгорнули Пункт незламності, де надають необхідну допомогу.

Наразі головне завдання рятувальників — знайти жінку 1973 року народження, яка може залишатися під завалами. З нею досі немає зв’язку.

Причини вибуху ще з’ясовують. За словами Тюріна, експерти розглядають кілька версій, а остаточні висновки оприлюднять після завершення розбору завалів. Голова ОВА пообіцяв інформувати громадськість про подальший перебіг подій.

Вибух у будинку на Хмельниччині
Рятівники на місці вибуху. Фото: Сергій Тюрін
На Хмельниччині стався вибух
Наслідки вибуху на Хмельниччині. Фото: Сергій Тюрін
На Хмельниччині у будинку пролунав вибух
Наслідки вибуху на Хмельниччині. Фото: Сергій Тюрін

Нагадаємо, 24 жовтня на території залізничного вокзалу в місті Овруч Житомирської області пролунав вибух. За попередніми даними, чоловік, особу якого поки не встановлено, привів у дію гранату просто на пероні.

А 10 жовтня у місті Лозова Харківської області стався вибух. Під час суперечки нетверезий чоловік кинув у людей гранату. 

вибух Хмельницький газ будинок Сергій Тюрін
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
