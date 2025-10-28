Вибух у будинку на Хмельниччині — в ОВА назвали наслідки

Наслідки вибуху на Хмельниччині. Фото: Сергій Тюрін

У вівторок, 28 жовтня, у Хмельницькому стався потужний вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого обвалилися три поверхи будинку. Попередньо встановлено, що вибух стався через витік газу.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін у Telegram.

Пост Сергія Тюріна. Фото: скриншот

Вибух у Хмельницькому

За словами голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, ліквідація наслідків трагедії перебуває на його особистому контролі. Він повідомив, що зруйновано дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджено. Постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція. До роботи залучені співробітники ДСНС, поліція, медики та психологи Червоного Хреста. Для постраждалих розгорнули Пункт незламності, де надають необхідну допомогу.

Наразі головне завдання рятувальників — знайти жінку 1973 року народження, яка може залишатися під завалами. З нею досі немає зв’язку.

Причини вибуху ще з’ясовують. За словами Тюріна, експерти розглядають кілька версій, а остаточні висновки оприлюднять після завершення розбору завалів. Голова ОВА пообіцяв інформувати громадськість про подальший перебіг подій.

Рятівники на місці вибуху. Фото: Сергій Тюрін

Наслідки вибуху на Хмельниччині. Фото: Сергій Тюрін

Наслідки вибуху на Хмельниччині. Фото: Сергій Тюрін

