Україна
Вибух у поїзді в Овручі — є загиблі та багато поранених

Вибух у поїзді в Овручі — є загиблі та багато поранених

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:20
Оновлено: 14:36
На Житомирщині чоловік підірвав гранату — загинула прикордонниця та цивільні
Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

На Житомирщині у п'ятницю, 24 жовтня, стався трагічний інцидент — у контрольованому прикордонному районі біля залізничної станції "Овруч" чоловік підірвав вибуховий пристрій під час перевірки документів. Унаслідок вибуху загинула співробітниця Державної прикордонної служби України та двоє цивільних громадян.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ. 

Читайте також:

Нові подробиці про вибух гранати на станції "Овруч"

Ще двоє військовослужбовців і десятеро мирних жителів зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Після вибуху постраждалим оперативно надали первинну домедичну допомогу. Сам чоловік, який здійснив підрив, помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Таким чином внаслідок підриву гранати загинуло четверо осіб.

Овруч вибух
Поліція на станції "Овруч". Фото: Національна поліція України
Овруч
Загиблі від вибуху. Фото: ДПСУ

"Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії", — повідомили в ДПСУ. 

Державна прикордонна служба України висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовиці та цивільних.

Нагадаємо, вдень у Житомирській області на станції "Овруч" пролунав гучний вибух через підрив гранати

Також у Києві нещодавно раптово вибухнуло авто у дворі багатоповерхівки в Голосіївському районі.

теракт вибух прикордонники поїзди Житомирська область ДПСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
