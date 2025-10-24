На Житомирщині чоловік підірвав гранату — загинула прикордонниця та цивільні

Вибух у поїзді в Овручі — є загиблі та багато поранених
На Житомирщині у п'ятницю, 24 жовтня, стався трагічний інцидент — у контрольованому прикордонному районі біля залізничної станції "Овруч" чоловік підірвав вибуховий пристрій під час перевірки документів. Унаслідок вибуху загинула співробітниця Державної прикордонної служби України та двоє цивільних громадян.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Нові подробиці про вибух гранати на станції "Овруч"
Ще двоє військовослужбовців і десятеро мирних жителів зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Після вибуху постраждалим оперативно надали первинну домедичну допомогу. Сам чоловік, який здійснив підрив, помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Таким чином внаслідок підриву гранати загинуло четверо осіб.
"Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії", — повідомили в ДПСУ.
Державна прикордонна служба України висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовиці та цивільних.
