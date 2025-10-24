На Житомирщине мужчина взорвал гранату — погибла пограничница и гражданские

Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

На Житомирщине в пятницу, 24 октября, произошел трагический инцидент — в контролируемом пограничном районе возле железнодорожной станции "Овруч" мужчина взорвал взрывное устройство во время проверки документов. В результате взрыва погибла сотрудница Государственной пограничной службы Украины и двое гражданских лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Еще двое военнослужащих и десять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. После взрыва пострадавшим оперативно оказали первичную домедицинскую помощь. Сам мужчина, который совершил подрыв, умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Таким образом в результате подрыва гранаты погибли четыре человека.

Полиция на станции "Овруч". Фото: Национальная полиция Украины

Погибшие от взрыва. Фото: ГПСУ

"Предварительно установлено, что мужчина, который осуществлял подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госграницы. Сейчас проводятся неотложные следственные действия", — сообщили в ГПСУ.

Государственная пограничная служба Украины выразила искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и гражданских.

