Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Взрыв в поезде в Овруче — есть погибшие и много раненых

Взрыв в поезде в Овруче — есть погибшие и много раненых

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 14:20
обновлено: 14:58
На Житомирщине мужчина взорвал гранату — погибла пограничница и гражданские
Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

На Житомирщине в пятницу, 24 октября, произошел трагический инцидент — в контролируемом пограничном районе возле железнодорожной станции "Овруч" мужчина взорвал взрывное устройство во время проверки документов. В результате взрыва погибла сотрудница Государственной пограничной службы Украины и двое гражданских лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Реклама
Читайте также:

Новые подробности о взрыве гранаты на станции "Овруч"

Еще двое военнослужащих и десять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. После взрыва пострадавшим оперативно оказали первичную домедицинскую помощь. Сам мужчина, который совершил подрыв, умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Таким образом в результате подрыва гранаты погибли четыре человека.

Овруч вибух
Полиция на станции "Овруч". Фото: Национальная полиция Украины
Овруч
Погибшие от взрыва. Фото: ГПСУ

"Предварительно установлено, что мужчина, который осуществлял подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госграницы. Сейчас проводятся неотложные следственные действия", — сообщили в ГПСУ.

Государственная пограничная служба Украины выразила искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и гражданских.

Напомним, днем в Житомирской области на станции "Овруч" прогремел громкий взрыв из-за подрыва гранаты.

Также в Киеве недавно внезапно взорвалось авто во дворе многоэтажки в Голосеевском районе.

теракт взрыв пограничники поезда Житомирская область ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации