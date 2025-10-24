Видео
Главная Новости дня Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине — есть погибшие

Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 13:11
обновлено: 13:30
Взрыв гранаты в поезде на Житомирщине 24 октября — есть погибшие
Граната в руке. Иллюстративное фото: RFE/RL

Мужчина взорвал гранату в поезде в Овруче Житомирской области 24 октября. На месте работает полиция, известно, что есть погибшие.

Об этом рассказала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая в комментарии Общественному.

Подрыв гранаты в поезде на Житомирщине

Дополняется...

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
