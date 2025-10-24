Вибух гранати у поїзді на Житомирщині 24 жовтня — є загиблі

Граната в руці. Ілюстративне фото: RFE/RL

Чоловік підірвав гранату у поїзді в Овручі Житомирської області 24 жовтня. На місці працює поліція, відомо, що є загиблі.

Про це розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька у коментарі Суспільному.

Підрив гранати у потязі на Житомирщині

Іванна Сілецька підтвердила підрив гранати у потязі на Житомирщині та повідомила, що зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, відділу поліції номер 1 міста Овруч Коростенського районного управління поліції. Наразі всі обставини з'ясовуються.

За попередньою інформацією, чоловік, який підірвав гранату, перебував у розшуку. Він вчинив вибух, коли його намагались затримати правоохоронці.

Внаслідок інциденту загинули четверо осіб, а ще двоє — отримали поранення.

Нагадаємо, 12 жовтня на Харківщині п'яний чоловік під час сварки кинув в людей гранату. Внаслідок цього є жертви.

Також ми писали, що 15 вересня граната вибухнула у квартирі в Києві. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей