Вибух гранати у поїзді на Житомирщині 24 жовтня — є загиблі

Чоловік підірвав гранату в поїзді на Житомирщині — є загиблі
Чоловік підірвав гранату у поїзді в Овручі Житомирської області 24 жовтня. На місці працює поліція, відомо, що є загиблі.
Про це розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька у коментарі Суспільному.
Підрив гранати у потязі на Житомирщині
Іванна Сілецька підтвердила підрив гранати у потязі на Житомирщині та повідомила, що зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, відділу поліції номер 1 міста Овруч Коростенського районного управління поліції. Наразі всі обставини з'ясовуються.
За попередньою інформацією, чоловік, який підірвав гранату, перебував у розшуку. Він вчинив вибух, коли його намагались затримати правоохоронці.
Внаслідок інциденту загинули четверо осіб, а ще двоє — отримали поранення.
