Главная Новости дня Взрыв в доме в Хмельницкой области — в ОВА назвали последствия

Взрыв в доме в Хмельницкой области — в ОВА назвали последствия

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 21:52
обновлено: 21:52
Взрыв в доме в Хмельницкой области - в ОГА назвали последствия
Последствия взрыва в Хмельницкой области. Фото: Сергей Тюрин

Во вторник, 28 октября, в Хмельницком произошел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого обвалились три этажа дома. Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА (ОГА) Сергей Тюрин в Telegram.

Взрыв в Хмельницком

По словам главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, ликвидация последствий трагедии находится на его личном контроле. Он сообщил, что разрушены девять квартир, еще пятнадцать — повреждены. Пострадали пять человек, среди них — ребенок.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. К работе привлечены сотрудники ГСЧС, полиция, медики и психологи Красного Креста. Для пострадавших развернули Пункт несокрушимости, где оказывают необходимую помощь.

Сейчас главная задача спасателей — найти женщину 1973 года рождения, которая может оставаться под завалами. С ней до сих пор нет связи.

Причины взрыва еще выясняют. По словам Тюрина, эксперты рассматривают несколько версий, а окончательные выводы обнародуют после завершения разбора завалов. Глава ОГА пообещал информировать общественность о дальнейшем ходе событий.

Вибух у будинку на Хмельниччині
Спасатели на месте взрыва. Фото: Сергей Тюрин
Вибух у будинку на Хмельниччині
Последствия взрыва в Хмельницкой области. Фото: Сергей Тюрин
Вибух у будинку на Хмельниччині
Последствия взрыва в Хмельницкой области. Фото: Сергей Тюрин

Напомним, 24 октября на территории железнодорожного вокзала в городе Овруч Житомирской области прогремел взрыв. По предварительным данным, мужчина, личность которого пока не установлена, привел в действие гранату прямо на перроне.

А 10 октября в городе Лозовая Харьковской области произошел взрыв. Во время спора нетрезвый мужчина бросил в людей гранату.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
