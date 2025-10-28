Видео
Главная Новости дня Завалились три этажа — в Хмельницком произошел взрыв в доме

Завалились три этажа — в Хмельницком произошел взрыв в доме

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 15:32
обновлено: 15:54
Взрыв газа в Хмельницком 28 октября — рухнули три этажа
Взрыв газа в многоэтажке в Хмельницком. Фото: Нацполиция

В Хмельницком 28 октября произошел мощный взрыв в многоэтажном доме. В результате взрыва газа рухнуло три этажа.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Читайте также:

Взрыв газа в Хмельницком 28 октября

Правоохранители рассказали, что взрыв произошел сегодня, около 15:00 на улице Тернопольской в Хмельницком. По предварительной информации, взорвался бытовой газ в доме 34/2.

Отмечается, что на место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

Напомним, 24 октября в Овруче Житомирской области произошел взрыв на перроне вокзала. Неизвестный мужчина взорвал гранату.

Это случилось во время проверки его документов пограничниками. В результате этого погибли четыре человека, а еще 10 получили ранения.

взрыв Хмельницкий газ дом многоэтажка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
