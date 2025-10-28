Взрыв газа в Хмельницком 28 октября — рухнули три этажа

Завалились три этажа — в Хмельницком произошел взрыв в доме
В Хмельницком 28 октября произошел мощный взрыв в многоэтажном доме. В результате взрыва газа рухнуло три этажа.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Взрыв газа в Хмельницком 28 октября
Правоохранители рассказали, что взрыв произошел сегодня, около 15:00 на улице Тернопольской в Хмельницком. По предварительной информации, взорвался бытовой газ в доме 34/2.
Отмечается, что на место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.
Напомним, 24 октября в Овруче Житомирской области произошел взрыв на перроне вокзала. Неизвестный мужчина взорвал гранату.
Это случилось во время проверки его документов пограничниками. В результате этого погибли четыре человека, а еще 10 получили ранения.
