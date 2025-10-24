Видео
Главная Новости дня Взрыв гранаты на вокзале в Овруче — новые детали от полиции

Взрыв гранаты на вокзале в Овруче — новые детали от полиции

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 16:21
обновлено: 16:21
Овруч — новые детали от полиции о взрыве на вокзале
Полиция на месте взрыва на вокзале. Фото: facebook/zhytomyr.police

На перроне железнодорожного вокзала в Овруче Житомирской области утром 24 октября произошел взрыв. Мужчина взорвал гранату во время проверки документов пограничниками.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Читайте также:

Взрыв в поезде в Овруче

Правоохранители рассказали, что в результате подрыва гранаты в Овруче погибли четыре человека, среди которых есть пограничница, а еще 10 — получили ранения. Все они находятся под наблюдением медиков. Известно, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, полицейские взрывотехники, криминалисты и другие экстренные службы.

По предварительной информации, пограничники проверяли документы у пассажиров поезда. В это время на перроне один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

"В результате погиб 23-летний житель Харькова, который имел взрывчатку. Смертельные ранения также получили трое женщин в возрасте 29, 58 и 82 лет — жительницы Коростенщины. Среди погибших - пограничница", — говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали событие как умышленное убийство (п. п. 1, 5 ст. 115); посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего (ст. 348) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).

Напомним, 24 октября мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине. Он находился в розыске.

Подрывник был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы.

взрыв полиция граната поезда Житомирская область вокзалы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
