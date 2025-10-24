Відео
Україна
Вибух гранати на вокзалі в Овручі — нові деталі від поліції

Вибух гранати на вокзалі в Овручі — нові деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:21
Оновлено: 16:43
Овруч — нові деталі від поліції про вибух на вокзалі
Поліція на місці вибуху на вокзалі. Фото: facebook/zhytomyr.police

На пероні залізничного вокзалу в Овручі Житомирської області зранку 24 жовтня трапився вибух. Чоловік підірвав гранату під час перевірки документів прикордонниками.

Про це повідомили в поліції Житомирської області. 

Читайте також:

Вибух у поїзді в Овручі

Правоохоронці розповіли, що внаслідок підриву гранати в Овручі загинули четверо людей, серед яких є прикордонниця, а ще 10 отримали поранення. Всі вони перебувають під наглядом медиків. Відомо, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, поліцейські, вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби.

За попередньою інформацією, прикордонники перевіряли документи у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух.

"В результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років — жительки Коростенщини. Серед загиблих прикордонниця", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці кваліфікували подію як умисне вбивство (п. п. 1, 5 ст. 115); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). 

Нагадаємо, 24 жовтня чоловік підірвав гранату в поїзді на Житомирщині. Він перебував у розшуку.

Підривник був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону. 

вибух поліція граната поїзди Житомирська область вокзали
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
