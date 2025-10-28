Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня — завалилися три поверхи

Вибух газу у багатоповерхівці у Хмельницькому. Фото: Нацполіція

У Хмельницькому 28 жовтня стався потужний вибух у багатоповерховому будинку. Внаслідок вибуху газу завалилося три поверхи.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня

Правоохоронці розповіли, що вибух стався сьогодні, близько 15:00 на вулиці Тернопільській у Хмельницькому. За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ у будинку 34/2.

Зазначається, що на місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції. Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі.

Нагадаємо, 24 жовтня в Овручі Житомирської області стався вибух на пероні вокзалі. Невідомий чоловік підірвав гранату.

Це трапилося під час перевірки його документів прикордонниками. Внаслідок цього загинули четверо людей, а ще 10 отримали поранення.