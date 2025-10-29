Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Хмельницком взорвался дом — в ОГА заявили о погибших

В Хмельницком взорвался дом — в ОГА заявили о погибших

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 08:49
обновлено: 08:48
Взрыв в Хмельницком 28 октября — под завалами обнаружили двух погибших
Руины дома, где произошел взрыв. Фото: ГСЧС Украины

В Хмельницком продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на улице Тернопольской. К сожалению, в ходе разбора завалов, нашли тела двух погибших, поиски продолжаются.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Реклама
Читайте также:

В Хмельницком под завалами дома нашли тела погибших

"Ночью поступила информация о возможном пребывании в доме еще одного человека. К сожалению, имеем трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших",- сообщил председатель Хмельницкой ОГА.

Вибух будинку Хмельницький
Поиски погибших. Фото: ГСЧС Хмельницкой области
Хмельницький
Разбор завалов. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Поэтому в 02:24 спасатели достали тело женщины 1973 года рождения, а около 05:12 - мужчины 1983 года рождения. Оба тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и возможные причины взрыва. На месте продолжают работать службы ГСЧС, полиция, медики и коммунальные работники. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших.

"К разбору завалов присоединились дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделение специального назначения "ДЕЛЬТА". Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно", — сообщил Тюрин.

Напомним, во вторник, 28 октября, в Хмельницком прогремел мощный взрыв в жилом многоквартирном доме. Сила взрыва была такой, что рухнуло три этажа.

Сейчас точная причина взрыва дома в Хмельницком неизвестна. Рассматриваются различные версии и причины. В ГСЧС показали кадры с места происшествия.

смерть взрыв Хмельницкий дом завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации