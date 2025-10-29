Взрыв в Хмельницком 28 октября — под завалами обнаружили двух погибших

В Хмельницком взорвался дом — в ОГА заявили о погибших
В Хмельницком продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на улице Тернопольской. К сожалению, в ходе разбора завалов, нашли тела двух погибших, поиски продолжаются.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
В Хмельницком под завалами дома нашли тела погибших
"Ночью поступила информация о возможном пребывании в доме еще одного человека. К сожалению, имеем трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших",- сообщил председатель Хмельницкой ОГА.
Поэтому в 02:24 спасатели достали тело женщины 1973 года рождения, а около 05:12 - мужчины 1983 года рождения. Оба тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и возможные причины взрыва. На месте продолжают работать службы ГСЧС, полиция, медики и коммунальные работники. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших.
"К разбору завалов присоединились дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделение специального назначения "ДЕЛЬТА". Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно", — сообщил Тюрин.
Напомним, во вторник, 28 октября, в Хмельницком прогремел мощный взрыв в жилом многоквартирном доме. Сила взрыва была такой, что рухнуло три этажа.
Сейчас точная причина взрыва дома в Хмельницком неизвестна. Рассматриваются различные версии и причины. В ГСЧС показали кадры с места происшествия.
