У Чернігові пролунав гучний вибух 29 жовтня

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Чернігові зранку, 29 жовтня, пролунав гучний вибух. У межах міста вибухнув дрон-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму офіційному Telegram-каналі.

Росія атакувала дроном Чернігів 29 жовтня

Станом на 08:17, 29 жовтня, карта повітряних тривог України мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог 29 жовтня. Фото: скриншот

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу атаки дронів з південного та північного напрямків, зокрема на Чернігівщину. Під час тривоги фіксували рух ударних безпілотників у бік міста.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

На цей час детальна інформація про наслідки удару уточнюється. Дмитро Брижинський заявив, що під атакою опинився об'єкт критичної інфраструктури.

Повідомлення Дмитра Брижинського. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев назвав три міста, які ризикують залишитись без опалення взимку — серед них був й Чернігів.

Також в Хмельницькій ОВА показали наслідки вибуху в багатоквартирному будинку, який стався вчора, 28 жовтня.