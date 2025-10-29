Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові посеред міста вибухнув "Шахед"

У Чернігові посеред міста вибухнув "Шахед"

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 08:18
Оновлено: 08:30
У Чернігові пролунав гучний вибух 29 жовтня
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Чернігові зранку, 29 жовтня, пролунав гучний вибух. У межах міста вибухнув дрон-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму офіційному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала дроном Чернігів 29 жовтня

Станом на 08:17, 29 жовтня, карта повітряних тривог України мала такий вигляд.

null
Карта повітряних тривог 29 жовтня. Фото: скриншот

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу атаки дронів з південного та північного напрямків, зокрема на Чернігівщину. Під час тривоги фіксували рух ударних безпілотників у бік міста.

null
Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

На цей час детальна інформація про наслідки удару уточнюється. Дмитро Брижинський заявив, що під атакою опинився об'єкт критичної інфраструктури. 

null
Повідомлення Дмитра Брижинського. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев назвав три міста, які ризикують залишитись без опалення взимку — серед них був й Чернігів. 

Також в Хмельницькій ОВА показали наслідки вибуху в багатоквартирному будинку, який стався вчора, 28 жовтня.

вибух Чернігів дрони війна Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації