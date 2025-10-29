У Чернігові пролунав гучний вибух 29 жовтня

У Чернігові посеред міста вибухнув "Шахед"
У Чернігові зранку, 29 жовтня, пролунав гучний вибух. У межах міста вибухнув дрон-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму офіційному Telegram-каналі.
Росія атакувала дроном Чернігів 29 жовтня
Станом на 08:17, 29 жовтня, карта повітряних тривог України мала такий вигляд.
Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу атаки дронів з південного та північного напрямків, зокрема на Чернігівщину. Під час тривоги фіксували рух ударних безпілотників у бік міста.
На цей час детальна інформація про наслідки удару уточнюється. Дмитро Брижинський заявив, що під атакою опинився об'єкт критичної інфраструктури.
Нагадаємо, нещодавно експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев назвав три міста, які ризикують залишитись без опалення взимку — серед них був й Чернігів.
Також в Хмельницькій ОВА показали наслідки вибуху в багатоквартирному будинку, який стався вчора, 28 жовтня.
