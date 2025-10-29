Експерт назвав три міста, в яких може не бути опалення взимку — які причини

Дівчина мерзне у квартирі без опалення взимку. Ілюстративне фото: pexels.com

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що цього опалювального сезону є великі ризики для Кривого Рогу, Чернігова та Одеси. Ці ризики мають історичний характер.

Про це Геннадій Рябцев заявив під час етеру програми "Вечір.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Як розв'язувати проблему з опаленням у цих містах

За словами Рябцева, міста Кривий Ріг, Чернігів та Одеса традиційно стикаються з проблемами забезпечення теплом, що може призвести до ризиків у опалювальному сезоні.

"Основні ризики мають історичний характер і зберігаються саме в Кривому Розі, Чернігові та Одесі, які традиційно залишаються проблемними з точки зору забезпечення теплом", — зазначив Рябцев.

Він також зауважив, що уряд розробляє рішення для спрощення процесу встановлення індивідуальних теплових пунктів. Проте експерт наголошує на необхідності прискорення цього процесу, щоб надати можливість домогосподарствам самостійно забезпечувати опалення своїх помешкань.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме опалення для одеситів у листопаді.

Також повідомлялось, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що цей опалювальний сезон буде одним з найскладніших для України. Він пояснив, що зима буде дуже важкою.