Эксперт назвал три города, в которых может не быть отопления зимой - какие причины

Девушка мерзнет в квартире без отопления зимой. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев считает, что в этом отопительном сезоне есть большие риски для Кривого Рога, Чернигова и Одессы. Эти риски имеют исторический характер.

Об этом Геннадий Рябцев заявил во время эфира программы "Вечір.LIVE".

Как решать проблему с отоплением в этих городах

По словам Рябцева, города Кривой Рог, Чернигов и Одесса традиционно сталкиваются с проблемами обеспечения теплом, что может привести к рискам в отопительном сезоне.

"Основные риски имеют исторический характер и сохраняются именно в Кривом Роге, Чернигове и Одессе, которые традиционно остаются проблемными с точки зрения обеспечения теплом", — отметил Рябцев.

Он также отметил, что правительство разрабатывает решения для упрощения процесса установки индивидуальных тепловых пунктов. Однако эксперт подчеркивает необходимость ускорения этого процесса, чтобы предоставить возможность домохозяйствам самостоятельно обеспечивать отопление своих помещений.

