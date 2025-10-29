В Чернигове прогремел громкий взрыв 29 октября

В Чернигове посреди города взорвался "Шахед"
В Чернигове утром 29 октября прогремел громкий взрыв. В черте города взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем официальном Telegram-канале.
Россия атаковала дроном Чернигов 29 октября
По состоянию на 08:17 29 октября карта воздушных тревог Украины выглядела так.
Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе атаки дронов с южного и северного направлений, в частности, на Черниговщину. Во время тревоги фиксировали движение ударных беспилотников в сторону города.
На данный момент подробная информация о последствиях удара уточняется. Дмитрий Брижинский заявил, что под атакой оказался объект критической инфраструктуры.
Напомним, недавно эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев назвал три города, которые рискуют остаться без отопления зимой, — среди них был и Чернигов.
Также в Хмельницкой ОГА показали последствия взрыва в многоквартирном доме, который произошел вчера, 28 октября.
