В Чернигове прогремел громкий взрыв 29 октября

В Чернигове утром 29 октября прогремел громкий взрыв. В черте города взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем официальном Telegram-канале.

Россия атаковала дроном Чернигов 29 октября

По состоянию на 08:17 29 октября карта воздушных тревог Украины выглядела так.

Карта воздушных тревог 29 октября. Фото: скриншот

Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе атаки дронов с южного и северного направлений, в частности, на Черниговщину. Во время тревоги фиксировали движение ударных беспилотников в сторону города.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

На данный момент подробная информация о последствиях удара уточняется. Дмитрий Брижинский заявил, что под атакой оказался объект критической инфраструктуры.

Сообщение Дмитрия Брыжинского. Фото: скриншот

