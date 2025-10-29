Видео
В Чернигове посреди города взорвался "Шахед"

Дата публикации 29 октября 2025 08:18
обновлено: 09:12
В Чернигове прогремел громкий взрыв 29 октября
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В Чернигове утром 29 октября прогремел громкий взрыв. В черте города взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем официальном Telegram-канале.

Россия атаковала дроном Чернигов 29 октября

По состоянию на 08:17 29 октября карта воздушных тревог Украины выглядела так.

null
Карта воздушных тревог 29 октября. Фото: скриншот

Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе атаки дронов с южного и северного направлений, в частности, на Черниговщину. Во время тревоги фиксировали движение ударных беспилотников в сторону города.

null
Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

На данный момент подробная информация о последствиях удара уточняется. Дмитрий Брижинский заявил, что под атакой оказался объект критической инфраструктуры.

null
Сообщение Дмитрия Брыжинского. Фото: скриншот

Напомним, недавно эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев назвал три города, которые рискуют остаться без отопления зимой, — среди них был и Чернигов.

Также в Хмельницкой ОГА показали последствия взрыва в многоквартирном доме, который произошел вчера, 28 октября.

взрыв Чернигов дроны Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
