Вибухи в Чернігові 29 жовтня — Росія атакувала критичну інфраструктуру

У Чернігові гриміли вибухи ввечері в середу, 29 жовтня. Місто під атакою ударних безпілотників, які запустила Росія. В області та низці інших оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

Вибухи в Чернігові 29 жовтня

"У Чернігові було чутно вибух, передають наші кореспонденти. Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух дронів біля міста", — зазначили журналісти.

Згодом медіа оновило інформацію, повідомивши про обстріл Росією обʼєкта критичної інфраструктури в центрі міста. Наразі наслідки уточнюються.

Згодом голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський підтвердив, що Росія пошкодила об'єкт критичної інфраструктури. Ніхто не постраждав.

Наразі повітряна тривога оголошена в трьох районах Чернігівської області, а саме в Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському. Також "червоніють" Сумська, Донецька, Запорізька та частини Сумської області, Херсонської та Дніпропетровської.

Нагадаємо, що вибухи лунали й у Запоріжжі ввечері 29 жовтня. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про атаку Росії на Біленьківську громаду.

Також ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли центр Чернігова вранці 29 жовтня.

Додамо, що росіяни вдарили по дитячій лікарні в Херсоні вранці 29 жовтня. На удар відреагував Президент України Володимир Зеленський.