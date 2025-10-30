В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії після масованої атаки

Пошкодження на ТЕС. Фото ілюстративне архівне: ДТЕК

В Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру, яка була здійснена в ніч проти 30 жовтня, запроваджено аварійні відключення електроенергії в більшості регіонів.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через чергову масштабну атаку російських військ енергосистема зазнала значних пошкоджень. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

У компанії наголосили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Громадян закликали стежити за офіційними повідомленнями на сторінках своїх операторів системи розподілу (обленерго) у регіонах.

Водночас українців, у кого наразі є світло, закликали споживати електроенергію максимально ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергомережу.

Нагадаємо, Україна перебувала під масованою російською атакою. Потужні вибухи лунали в кількох областях та регіонах.