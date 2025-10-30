Массированный удар РФ 30 октября — карта движения ракет и дронов

Сбивание дрона в небе. Фото: REUTERS/Глеб Гаранич

В ночь с 29 на 30 октября Россия нанесла по Украине очередной массированный комбинированный удар, направленный на энергетическую и газовую инфраструктуру. Во время атаки противник использовал различные типы вооружений — ракеты Х-101, "Калибр", "Кинжал", вероятно, "Искандер-К", а также сотни ударных имитационных беспилотников типа "Шахед".

В соцсетях мониторинговые каналы обнародовали ориентировочную карту движения воздушных целей.

Куда целилась Россия 30 октября

Карта движения воздушных целей по Украине в ночь на 30 октября. Фото: скриншот

Основные удары пришлись на Винницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Запорожскую, Донецкую и Полтавскую области. В большинстве регионов зафиксировано попадание в критические энергообъекты, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением. Во многих населенных пунктах введены плановые и аварийные отключения света.

В Запорожье в результате массированной атаки пострадали жилые кварталы. Предварительно россияне выпустили по городу не менее 20 дронов и 8 ракет. Разрушениям подверглись несколько частных домов и пять многоэтажек, частично разрушено общежитие. Под завалами может находиться человек. Всего пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них шестеро детей в возрасте от трех до шести лет.

В Киевской области зафиксированы разрушения частных домов и многоэтажек, вспыхнули пожары, уничтожено несколько автомобилей. В Ивано-Франковской области атака вызвала перебои с электроснабжением — враг ударил по Бурштынскому энергетическому объекту, где расположена электростанция. Подобная ситуация наблюдается и в Николаевской области, где также нарушена работа энергосистемы.

В Винницкой области под огонь попала критическая инфраструктура, повреждены жилые дома. Во Львовской области зафиксированы мощные взрывы — российские войска направили на одну из ТЭС ракеты и беспилотники.

Напомним, что массированная атака в ночь на 30 октября стала одной из самых интенсивных последних недель. В результате взрывов в Украине ввели экстренные и стабилизационные графики отключений света.