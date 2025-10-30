Масований удар РФ 30 жовтня — карта руху ракет та дронів

Збиття дрона в небі. Фото: REUTERS/Глеб Гараніч

У ніч із 29 на 30 жовтня Росія завдала по Україні чергового масованого комбінованого удару, спрямованого на енергетичну та газову інфраструктуру. Під час атаки противник використав різні типи озброєнь — ракети Х-101, "Калібр", "Кинджал", ймовірно "Іскандер-К", а також сотні ударних імітаційних безпілотників типу "Шахед".

У соцмережах моніторингові канали оприлюднили орієнтовну карту руху повітряних цілей.

Куди цілилась Росія 30 жовтня

Карта руху повітряних цілей по Україні в ніч проти 30 жовтня. Фото: скриншот

Основні удари припали на Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Запорізьку, Донецьку та Полтавську області. У більшості регіонів зафіксовано потрапляння у критичні енергооб’єкти, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням. У багатьох населених пунктах запроваджені планові та аварійні відключення світла.

У Запоріжжі внаслідок масованої атаки постраждали житлові квартали. Попередньо, росіяни випустили по місту не менше 20 дронів і 8 ракет. Руйнувань зазнали кілька приватних будинків та п’ять багатоповерхівок, частково зруйновано гуртожиток. Під завалами може перебувати людина. Загалом постраждали щонайменше 11 осіб, серед них шестеро дітей віком від трьох до шести років.

У Київській області зафіксовано руйнування приватних будинків та багатоповерхівок, спалахнули пожежі, знищено кілька автомобілів. В Івано-Франківській області атака спричинила перебої з електропостачанням — ворог ударив по Бурштинському енергетичному об'єкту, де розташована електростанція. Подібна ситуація спостерігається і в Миколаївській області, де також порушено роботу енергосистеми.

На Вінниччині під вогонь потрапила критична інфраструктура, пошкоджено житлові будинки. У Львівській області зафіксовано потужні вибухи — російські війська скерували на одну із ТЕС ракети та безпілотники.

Нагадаємо, що масована атака в ніч на 30 жовтня стала однією з найінтенсивніших останніх тижнів. Внаслідок вибухів в Україні ввели екстрені та стабілізаційні графіки відключень світла.