Теплоэлектростанции ДТЭК получили серьезные повреждения

Теплоэлектростанции ДТЭК получили серьезные повреждения


Дата публикации 30 октября 2025 09:58
обновлено: 10:33
РФ атаковала ТЭС в разных регионах 30 октября
Повреждения на ТЭЦ после атаки. Фото архивное: ДТЭК

Россия этой ночью снова нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям компании ДТЭК в разных регионах Украины. В результате атаки серьезно повреждено энергетическое оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Читайте также:

Россия атаковала теплоэлектростанции на западе Украины

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, специалисты работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением стабильного энергоснабжения.

Как сообщили в компании, это уже третья масштабная атака на теплоэлектростанции ДТЭК в течение октября. Враг системно бьет по объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь сорвать работу украинской энергосистемы в преддверии зимы.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 210 обстрелам.

Также в СМИ сообщали, что громкие взрывы раздавались на четырех ТЭЦ этой ночью: Добротворской ТЭС (Львовская область), Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область), Калушской ТЭЦ (Ивано-Франковская область), а также на Ладыжинской ТЭС (Винницкая область).

Напомним, мониторинговые каналы показали карту, как двигались ракеты и дроны в ночь на 30 октября.

Также Укрэнерго предупредило о введении графиков отключений по всей стране 30 октября.

обстрелы ТЭЦ ДТЭК ТЭС война в Украине теплоэлектростанция
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
