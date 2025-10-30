Видео
Отключения будут во всех областях — Укрэнерго обновило графики

Дата публикации 30 октября 2025 08:34
обновлено: 09:20
Новые графики отключений света для населения и бизнеса 30 октября
Энергетик. Фото: ДТЭК

После ночной массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру 30 октября во всех регионах Украины введены меры по ограничению потребления электроэнергии. По всей стране будут действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине по графикам 30 октября

Ограничения будут действовать по всей стране с 08:00 до 19:00. В этот период вводятся графики почасовых отключений — от одной до двух очередей, в зависимости от нагрузки на сеть. Также для промышленных потребителей в это же время будут действовать графики ограничения мощности.

Укрэнерго призывает украинцев проверять актуальные графики отключений по своему адресу на официальных страницах облэнерго, ведь ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий ударов и уровня потребления.

Энергетики также обратились к гражданам с просьбой потреблять электроэнергию экономно особенно в вечерние часы, когда система работает с пиковой нагрузкой.

Напомним, под атакой оказалось несколько энергообъектов в Украине. В частности, громкие взрывы раздавались во Львовской и Ивано-Франковской областях.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
