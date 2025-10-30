Нові графіки відключень світла для населення та бізнесу 30 жовтня

Енергетик. Фото: ДТЕК

Після нічної масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня в усіх регіонах України запроваджено заходи з обмеження споживання електроенергії. По всій країні діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Обмеження діятимуть по всій країні з 08:00 до 19:00. У цей період вводяться графіки погодинних відключень — від однієї до двох черг, залежно від навантаження на мережу. Також для промислових споживачів у цей самий час діятимуть графіки обмеження потужності.

Укренерго закликає українців перевіряти актуальні графіки відключень за своєю адресою на офіційних сторінках обленерго, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків ударів і рівня споживання.

Енергетики також звернулися до громадян із проханням споживати електроенергію ощадливо особливо у вечірні години, коли система працює з піковим навантаженням.

Нагадаємо, під атакою опинилося кілька енергооб'єктів в Україні. Зокрема, гучні вибухи лунали у Львівській та Івано-Франківській областях.