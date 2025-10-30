Відео
Теплоелектростанції ДТЕК зазнали серйозних пошкоджень

Теплоелектростанції ДТЕК зазнали серйозних пошкоджень

Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:58
Оновлено: 09:57
РФ атакувала ТЕС у різних регіонах 30 жовтня
Пошкодження на ТЕЦ після атаки. Фото архівне: ДТЕК

Росія цієї ночі знову завдала масованого удару по теплоелектростанціях компанії ДТЕК у різних регіонах України. Унаслідок атаки серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Читайте також:

Росія атакувала теплоелектростанції на заході України

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілів і відновленням стабільного енергопостачання.

Як повідомили у компанії, це вже третя масштабна атака на теплоелектростанції ДТЕК упродовж жовтня. Ворог системно б’є по об’єктах енергетичної інфраструктури, намагаючись зірвати роботу української енергосистеми напередодні зими.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 210 обстрілів. 

Також у ЗМІ повідомляли, що гучні вибухи лунали на чотирьох ТЕЦ цієї ночі: Добротвірській ТЕС (Львівщина), Бурштинській ТЕС (Івано-Франківщина), Калуській ТЕЦ (Івано-Франківщина), а також на Ладижинській ТЕС (Вінниччина). 

Нагадаємо, моніторингові канали показали карту, як рухалися рактеи та дрони у ніч проти 30 жовтня.

Також Укренерго попередило про запровадження графіків відключень по всій країні 30 жовтня

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
