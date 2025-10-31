Відео
Україна
Головна Новини дня Росія хоче вибити роботу АЕС в Україні — про що заявили в МАГАТЕ

Росія хоче вибити роботу АЕС в Україні — про що заявили в МАГАТЕ

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 09:16
Оновлено: 09:26
Росія намагається вивести з ладу українські атомні станції — МАГАТЕ
Енергоблок Хмельницької АЕС. Фото: УНІАН

Російська масована комбінована атака по Україні 30 жовтня була спрямована й по енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує роботу атомних електростанцій. Деякі АЕС втратили доступ до електромереж.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ

Читайте також:

Росія хоче вибити роботу АЕС через атаки по енерговузлам

За інформацією агентства, внаслідок ранкових ударів РФ були пошкоджені об’єкти, що забезпечують стабільне електроживлення українських атомних електростанцій. Зокрема, команди МАГАТЕ, які постійно перебувають на майданчиках Південноукраїнської та Хмельницької АЕС, повідомили про втрату доступу до однієї із зовнішніх ліній електропередач на кожній зі станцій.

Представники місії МАГАТЕ на Рівненській атомній станції зазначили, що оператор енергосистеми попросив тимчасово знизити потужність двох із чотирьох енергоблоків, аби стабілізувати баланс у мережі після масованих атак. Водночас команда агентства на Хмельницькій АЕС через загрозу обстрілів змушена була кілька годин перебувати в укритті готелю.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що ситуація вкотре підтверджує постійну та реальну небезпеку для ядерної безпеки України. Він закликав сторони до максимальної військової стриманості у районах розташування атомних об’єктів та до неухильного дотримання семи ключових принципів ядерної безпеки й захищеності.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до  семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності", — сказав генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, компанія Укренерго була змушена ввести екстрені відключення світла по всій Україні через російську атаку на енергооб'єкти.

Окрім того, Росія скерувала дрони та ракети на ТЕЦ від ДТЕК — в компанії підтвердили серйозні пошкодження. 

Більшість дронів та ракет 30 жовтня були скеровані на західні області України — з'явилася карта. 

електроенергія АЕС обстріли МАГАТЕ війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
