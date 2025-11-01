Відео
Головна Новини дня Країни G7 допоможуть Україні відбудувати енергомережу — що відомо

Країни G7 допоможуть Україні відбудувати енергомережу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 13:25
Оновлено: 13:55
Країни G7 підтримають відновлення енергосистеми України — деталі
Ремонт енергомережі. Фото ілюстративне: ДТЕК України/Telegram

Міністри енергетики країн "Групи семи" ухвалили спільну заяву щодо підтримки України після масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. У документі йдеться про надання допомоги для ремонту, відновлення та захисту енергосистеми від обстрілів, а також про довгострокові інвестиції у її модернізацію.

Про це повідомляється у Заяві міністрів енергетики країн G7 щодо енергетичної безпеки України.

Читайте також:

Країни G7 підтримають енергетичну безпеку України

Міністри енергетики країн G7 підтвердили готовність координувати дії через спільну групу G7+ Україна та Фонд підтримки енергетики, який спрямований на забезпечення стабільного постачання енергії. Також країни-учасниці планують допомагати у захисті стратегічних об’єктів та зміцненні ядерної безпеки.

"Ми, міністри енергетики країн G7, засуджуємо війну Росії проти України та її вплив на їхню енергетичну безпеку. Ми засуджуємо прямі напади Росії на енергетичну систему України, які продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків для українського народу, серйозно впливаючи на найбільш вразливі верстви населення", — йдеться у заяві.

У документі підкреслюється, що G7 продовжить підтримку України фінансово, технічно та політично, сприяючи створенню більш стійкої й децентралізованої енергосистеми. Міністри також домовилися посилити співпрацю з МАГАТЕ задля безпеки українських АЕС. Учасники "Великої сімки" підтвердили готовність сприяти відновленню енергетичного сектору через кредитні лінії, страхування ризиків і залучення приватних інвестицій.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності. Ми поділяємо нашу єдину підтримку України та українського народу, які проявили мужність та стійкість перед обличчям постійних труднощів", — зазначили міністри G7. 

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про підтвердження від МАГАТЕ пошкодження підстанцій, які забезпечують роботу українських АЕС, після чергових російських ракетних ударів.

Раніше ми також інформували, що масована комбінована атака РФ 30 жовтня була спрямована на те, щоб атомні електростанції втратили доступ до електромереж.

електроенергія G7 сфера енергетики безпека енергетика
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
