У МЗС відреагували на атаки РФ на об’єкти ядерної інфраструктури

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило пошкодження підстанцій, які забезпечують безпечне функціонування українських атомних електростанцій. Руйнування стали наслідком чергових російських ракетних ударів.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

Удари РФ пошкодили підстанції

За словами міністра, ці дії є ще одним доказом того, що Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту, грубо порушуючи норми міжнародного права.

Сибіга також наголосив, що подібні удари не могли бути здійснені без участі спеціалістів російського державного концерну "Росатом".

Україна закликала міжнародну спільноту рішуче засудити ці безрозсудні дії, припинити будь-яку співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики та запровадити санкції проти "Росатома".

Нагадаємо, що у МАГАТЕ заявили, що під час масштабного комбінованого удару 30 жовтня російські війська цілеспрямовано атакували енергетичні об’єкти України, що забезпечують функціонування атомних електростанцій. Унаслідок обстрілів окремі АЕС тимчасово залишилися без підключення до електромережі.

А також російські війська завдали ударів дронами та ракетами по теплоелектроцентралях компанії ДТЕК. У компанії повідомили, що внаслідок атаки об’єкти зазнали значних руйнувань.