Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга пояснив, як Росатом може бути причетний до ударів по АЕС

Сибіга пояснив, як Росатом може бути причетний до ударів по АЕС

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 22:04
Оновлено: 22:04
У МЗС відреагували на атаки РФ на об’єкти ядерної інфраструктури
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило пошкодження підстанцій, які забезпечують безпечне функціонування українських атомних електростанцій. Руйнування стали наслідком чергових російських ракетних ударів.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:
Сибіга пояснив, як Росатом може бути причетний до ударів по АЕС - фото 1
Пост Сибіги. Фото: скриншот

Удари РФ пошкодили підстанції

За словами міністра, ці дії є ще одним доказом того, що Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту, грубо порушуючи норми міжнародного права.

Сибіга також наголосив, що подібні удари не могли бути здійснені без участі спеціалістів російського державного концерну "Росатом".

Україна закликала міжнародну спільноту рішуче засудити ці безрозсудні дії, припинити будь-яку співпрацю з Росією у сфері атомної енергетики та запровадити санкції проти "Росатома".

Нагадаємо, що у МАГАТЕ заявили, що під час масштабного комбінованого удару 30 жовтня російські війська цілеспрямовано атакували енергетичні об’єкти України, що забезпечують функціонування атомних електростанцій. Унаслідок обстрілів окремі АЕС тимчасово залишилися без підключення до електромережі.

А також російські війська завдали ударів дронами та ракетами по теплоелектроцентралях компанії ДТЕК. У компанії повідомили, що внаслідок атаки об’єкти зазнали значних руйнувань.

МЗС Андрій Сибіга АЕС обстріли МАГАТЕ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації